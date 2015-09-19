أمن السويس يعلن حالة الطوارئ والاستنفار بالمجرى الملاحي خلال عيد الأضحى

أعلنت مديرية أمن السويس حالة الطوارئ والاستنفار الأمني بمنطقة المدخل الجنوبي للمجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي اليوم ضمن خطة تأمين المحافظة خلال عيد الأضحي المبارك.

قال قيادي أمني أن خطة التأمين تشمل تكثيف للتواجد الأمنى وأنطلاق دوريات أنطلقت بكثافة صباح يوم الوقفة الأربعاء القادم بجميع شوارع المحافظة حتي أنتهاء ايام العيد والتمركز بكثافة بالمناطق الحيوية ومنطقة العين السخنة ونفقة الشهيد أحمد حمدى لتأمينها ضد اعمال بلطجة أو ارهابية وضبط الخارجين عن القانون ، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث .

اضاف فى تصريحات صحفية أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وأدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة خلال ايام العيد وخاصة منطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة ، مع التنسيق للخروج بحملة لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية الغير مرخصة .

أضاف أن هناك اجراءات امنية استثنائية ستتخذها المديرية لتامين الطرق الصحراوية خاصة طريق الاسماعيلية والقاهرة ، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

تابع مدير الأمن أن سيارات الأنتشار السريع متواجده بجميع شوارع المحافظة للتعامل والتحرك مع أى خروج عن النص أو أى تجمعات إخوانية.