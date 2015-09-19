فيتامين C والشاى الأخضر أقوى علاجات طبيعية لإعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين، هى حدوث تغيم فى العدسة التى تساعد فى تركيز الضوء على شبكية العين، وهى سبب شائع للعمى، وخاصة فى كبار السن فوق 80 عاماً، وأكثر من نصف الأمريكيين لديهم إعتام عدسة العين أو خضعوا لجراحة لإزالتها.

وأوضح مجموعة من الباحثين عبر موقع "Newsmax Health"، أن عصير البرتقال يحتوى على كميات من فيتامين C التى يمكن أن تقلل من خطر إعتام عدسة العين.

ووجدت الدراسة التى أجراها علماء بجامعة أوريجون للصحة والعلوم أن الخلايا العصبية فى العين تحتاج لفيتامين C لكى تعمل بشكل صحيح.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى مجلة التغذية أن المستويات العالية من فيتامين C قد تقلل من خطر إعتام عدسة العين بنسبة 64 فى المائة.

وأشار باحثون من جامعة سكرانتون إلى أن الشاى سواء الأسود والأخضر، يخفض من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة تتعدى 50%، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة القوية.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية للكيمياء الزراعية والغذائية، أن تأثيرات كوب واحد من الشاى الأخضر تستمر لمدة تصل إلى 20 ساعة.