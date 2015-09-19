أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فيتامين C والشاى الأخضر أقوى علاجات طبيعية لإعتام عدسة العين

Google+ Print
فيتامين C والشاى الأخضر أقوى علاجات طبيعية لإعتام عدسة العين فيتامين C والشاى الأخضر أقوى علاجات طبيعية لإعتام عدسة العين
إعتام عدسة العين، هى حدوث تغيم فى العدسة التى تساعد فى تركيز الضوء على شبكية العين، وهى سبب شائع للعمى، وخاصة فى كبار السن فوق 80 عاماً، وأكثر من نصف الأمريكيين لديهم إعتام عدسة العين أو خضعوا لجراحة لإزالتها.

وأوضح مجموعة من الباحثين عبر موقع "Newsmax Health"، أن عصير البرتقال يحتوى على كميات من فيتامين C التى يمكن أن تقلل من خطر إعتام عدسة العين.

ووجدت الدراسة التى أجراها علماء بجامعة أوريجون للصحة والعلوم أن الخلايا العصبية فى العين تحتاج لفيتامين C لكى تعمل بشكل صحيح.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى مجلة التغذية أن المستويات العالية من فيتامين C قد تقلل من خطر إعتام عدسة العين بنسبة 64 فى المائة.

وأشار باحثون من جامعة سكرانتون إلى أن الشاى سواء الأسود والأخضر، يخفض من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة تتعدى 50%، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة القوية.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية للكيمياء الزراعية والغذائية، أن تأثيرات كوب واحد من الشاى الأخضر تستمر لمدة تصل إلى 20 ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365