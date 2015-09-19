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دراسة تكشف.. لماذا تجعلنا القهوة منتبهين ونؤخر توقيت نومنا؟

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دراسة تكشف.. لماذا تجعلنا القهوة منتبهين ونؤخر توقيت نومنا؟ دراسة تكشف.. لماذا تجعلنا القهوة منتبهين ونؤخر توقيت نومنا؟
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من بريطانيا وأمريكا عن السبب الحقيقى وراء فاعلية القهوة فى تعزيز الشعور بالانتباه، وجعل الإنسان منتبهًا ويظل مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل.

وأكد الباحثون أن الكافيين الموجود بالقهوة يعمل على تأخير الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، ويجعل المخ يشعر بأنه فى توقيت زمنى مبكر عن الواقع، وبالتالى يظل يعمل لفترة أطول ولا يشعر الإنسان بالإرهاق أو الحاجة للنوم.

وكما أوضحت الدراسة أن القهوة لا تجعل فقط الدخول فى مرحلة النوم أمرًا صعبًا، ولكنها فى الوقت نفسه تجعل الإنسان يجد صعوبة كبيرة عند الاستيقاظ منه.

وأضافت الدراسة أن الكافيين الموجود بالقهوة من الممكن أن يعالج اضطراب الرحلات الجوية "Jet Lag" هو عبارة عن اضطراب يحدث فى الساعة البيولوجية للجسم، بسبب الرحلات الجوية الطويلة، ويتسبب فى حدوث اضطرابات مؤقتة فى النوم بسبب اختلاف التوقيت بين الدول التى يتم السفر إليها.
>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية Science Translational Medicine، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة ديلى ميل البريطانية فى السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وكانت التقارير السابقة قد أوصت بعدم تناول القهوة قبل موعد النوم بثمانى ساعات على الأقل حتى لا يصاب الإنسان بالأرق.

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