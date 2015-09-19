لو عندك جذام.. معلومات هامة لازم تعرفها عن تفاعل خطير قد يصيبك

أرسلت قارئة تسأل: أنا مصابة بالجذام وأصبت بإعياء شديد وحمى.. أريد أن أعرف السبب.

فى هذا السياق، يجيب الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، قائلا:" إذا كنت تعانى من الجذام وظهر عليك حمى وإعياء شديدين قد تكون علامة من علامات التفاعل الجذامى فيجب استشارة طبيبك فورا حتى يتمكن من علاجك وتتجنب حدوث الإعاقات والتشوهات التى تمنعك من ممارسة عملك وحياتك الطبيعية".

ويؤكد أخصائى الجلدية، أن التفاعل الجذامى يحدث نتيجة الارتفاع الحاد فى نشاط المرض نتيجة تغير مناعة المريض، وفى التفاعل الجذامى تظهر أعراض بجانب الحمى والإعياء مثل: التهاب المفاصل وظهور إصابات جلدية جديدة ملتهبة وسخونة وإحمرار وتورم بالإصابات الجلدية الموجودة بالجسم وألم شديد للأعصاب الطرفية التى تغذى منطقة الإصابة.

ويؤكد شعبان، أن التفاعل الجذامى نوعان هما:

>1-التفاعل الانعكاسى Reversal reaction (تفاعل بسيط) ويعالج بالراحة وإعطاء المسكنات مثل الأسبرين.

>2-التفاعل الحمامى العقدى الوردى Erythema Nodosum Leprosum وفى هذا التفاعل بجانب الأعراض التى تظهر بالجلد قد يوجد تورم بالخصيتين والتهاب بالمفاصل وهذا التفاعل إذا كان بسيطا يعالج بالمسكنات والكورتيزون بجرعات محددة والكلوروكين، إنما إذا كان شديدًا يعطى الكورتيزون (البردنيزلون) بجرعات مقسمة قد تصل لمدة 3 أشهر وننصح بمعالجة التفاعل الشديد فى حال التفاعل الحمامى العقدى الوردى داخل المستشفى.