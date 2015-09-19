بالفيديو: أريانا غراندي تقلد نجمات العالم وتجذب ملايين المشاهدين

إلى جانب الصوت الجميل الذي تمتلكه، أظهرت النجمة العالمية Ariana Grande موهبة جديدة وهي قدرتها المذهلة على تقليد أصوات نجمات عالميات مثل Christina Aguilera و Celine Dion.

Grande البالغة من العمر 21 عاماً فاجأت جميع متابعي برنامج The Tonight Show الأسبوعي الذي يقدّمه Jimmy Fallon، حين قلدت Aguilera و Dion و Britney Spears بطريقة طريفة ومبهرة.

وانتشر الفيديو سريعاً على يوتيوب وحظي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة.