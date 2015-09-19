بالفيديو: أريانا غراندي تقلد نجمات العالم وتجذب ملايين المشاهدين
السبت 19-09-2015 03:38
إلى جانب الصوت الجميل الذي تمتلكه، أظهرت النجمة العالمية Ariana Grande موهبة جديدة وهي قدرتها المذهلة على تقليد أصوات نجمات عالميات مثل Christina Aguilera و Celine Dion.
Grande البالغة من العمر 21 عاماً فاجأت جميع متابعي برنامج The Tonight Show الأسبوعي الذي يقدّمه Jimmy Fallon، حين قلدت Aguilera و Dion و Britney Spears بطريقة طريفة ومبهرة.
وانتشر الفيديو سريعاً على يوتيوب وحظي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة.
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