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الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

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الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

شريف اسماعيل 

أدت الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح .

تقرر دمج وزارة الصحة مع وزارة السكان ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي.

وأدى د. حلمي النمنم اليمين وزيرا للثقافة، وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرا للاتصالات وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي وسعد الجيوشي للنقل وعصام فايد للزراعة.

وأدى أشرف الشيحي اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وجمال سرور وزيرا للقوى العاملة وطارق الملا وزيرا للبترول والهلالي الشربيني وزيرا للتعليم والتعليم الفني ومجدي العجاتي وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب ومحمد العصار وزيرا للانتاج الحربي وأحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية وهشام زعزوع وزيرا للسياحة .

ولم تتطرأ أية تغييرات على باقي الوزرات ومنها الخارجية والداخلية والعدل والدفاع.

أ ش أ

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