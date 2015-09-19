الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتكون متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية فى الأخير شمالية شرقية، وفى الأول شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 22 32

> مطروح 22 31

> بورسعيد 26 32

> دمياط 26 32

> بلطيم 24 33

> الإسماعيلية 25 38

> السويس 26 38

> العريش 22 35

> نخل 19 36

> طابا 20 37

> الطور 23 38

> مرسى علم 26 40

> الغردقة 25 41

> شرم الشيخ 28 38

> رفح 22 34

> كاترين 18 33

> سيوة 23 35

> المنيا 25 37

> الفيوم 25 37

> رأس سدر 24 35

> أبوسمبل 30 40

> وسط الدلتا 25 36

> أسيوط 23 37

> سوهاج 24 38

> الأقصر 26 39

> أسوان 29 42

> شلاتين 27 39

> حلايب 25 37

> الوادى الجديد 20 39

> قنا 29 39

> نويبع 28 37

> السلوم 20 30.