طائرات التحالف تقصف وزارة الداخلية اليمنية فى صنعاء

هاجمت طائرات من قوات التحالف الذى تقوده السعودية وزارة الداخلية اليمنية فى العاصمة صنعاء فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة كما شنت عدة غارات أخرى على مواقع فى قلب المدينة حسبما ذكر سكان ومصادر أخرى هناك.

وكثف التحالف غاراته الجوية فى الأسابيع الأخيرة مع استعداد قوة برية خليجية عربية ومقاتلين موالين للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لشن هجوم لاستعادة صنعاء التى سيطر عليها المقاتلون الحوثيون فى سبتمبر 2014.

وقال سكان إن نحو عشر غارات جوية شُنت على مبنى الوزارة فى شمال العاصمة وعلى معسكر للشرطة بالقرب منه ومبنى عسكرى.

وأضافوا إن الغارات استهدفت أيضا مجمع الرئاسة ومبنى حزبيا للرئيس السابق على عبد الله صالح كان قد دُمر بالفعل فى 2011.