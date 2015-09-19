«القضاء الإداري» يفصل في 50 طعنًا من مرشحي الانتخابات البرلمانية

تصدر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى 50 طعنًا، تقدم بها المرشحون للانتخابات البرلمانية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدم إدراج أسمائهم ضمن المقبولين.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، غدا الأحد، فى باقى الطعون على قرار اللجنة العليا باستبعادهم.

وتتضمن الطعون استبعاد القوائم الانتخابية، والتى طعنت على رفض اللجنة إدراج مرشحيها فى الكشوف.

وضمت الطعون طعنى ناجى الشهابى رئيس حزب “الجيل”، وأحمد الفضالى الممثل القانونى لقائمة “الجبهة المصرية” و”تيار الاستقلال” المسماة قائمة “مصر”.

أما المرشحون الفردى فكان لهم نصيب الأسد، إذ تقدموا بعشرات الدعاوى للمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا، بعدم إدراج أسمائهم، ومنها دعاوى إعادة الكشف الطبى، ومرشحون ثبت تعاطيهم لمخدر الحشيش وللترامادول، إضافة إلى دعاوى تطالب بوقف ترشح الراقصة سما المصرى، وعدم قبول أوراق حزب “النور” السلفى لقيامه على أساس دينى.

وكالات