بدء توافد الحكومة الجديدة لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس

بدأ وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة، التوافد على قصر الاتحادية، فى الصباح الباكر من اليوم السبت، تمهيدا لحلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى، اجتماعا مع الحكومة الجديدة اليوم السبت، عقب أدائها اليمين الدستورية، لتكليفها بتحقيق طموحات الشعب وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة، واستكمال خطوات التحول الديمقراطى والاقتصادى.

ومن المنتظر أن يشدد الرئيس خلال لقائه بالحكومة الجديدة، على ضرورة العمل سريعا على الملفات التى تمس حياة المواطن المصرى، وتحقق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة إليه، مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة.