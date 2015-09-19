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النيابة تستمع لأقوال أسرة أصيبت بالتسمم الغذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة

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النيابة تستمع لأقوال أسرة أصيبت بالتسمم الغذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة النيابة تستمع لأقوال أسرة أصيبت بالتسمم الغذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة
تستمع نيابة الصف اليوم السبت برئاسة المستشار محمد أبو زينة إلى أقوال أفرد الأسرة، الذين أصيبوا بحالة تسمم غذائى بمدينة الصف بعد تناولهما لوجبة أرز فاسدة، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف، أسرة كاملة بحالة إعياء شديدة لمستشفى الصف، وتعرضهم لحالة تسمم، وبإجراء التحريات تبين تناولهم وجبة أرز فاسد، أثناء وجبة العشاء، وأصيبوا بتسمم غذائى.

انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ، وأفادت تحريات المقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث، أن المصابين تناولوا طعامًا فاسدًا، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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