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اليوم.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على "الدلتا للتعمير"

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اليوم.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على "الدلتا للتعمير" اليوم.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على "الدلتا للتعمير"
تنطق اليوم السبت دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية، الحكم فى دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، المقامة من مساهمين بالشركة يتهموها بارتكاب مخالفات عرضت استثماراتهم للخطر.

وأقام عدد من ملاك الأسهم بشركة دلتا للإنشاء والتعمير المقيدة بالبورصة، دعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية عليها بسبب تضررهم من مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة. وزعموا فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة الشركة المالك لنسبة 63.5% الأسهم، ارتكب مخالفات جسيمة عرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر، مما دفعهم للجوء إلى القضاء والمطالبة بفرض الحراسة على الشرطة وفقاً لنص القانون.

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