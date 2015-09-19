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المرور يضبط 978 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 978 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 978 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 978 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 127 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 171 مخالفة مرورية بالقاهرة، و221 مخالفة مرورية بالجيزة، 426 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365