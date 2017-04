طرق تقويه مناعه الجسم-مقال مميز عن افضل الطرق لتقوية مناعة جسمك

هناك طرق و قواعد تساعد الانسان على تقوية مناعة جسمه طبيعيا و لكي تتعرف عليها عبر مقال مميز يشمل افضل الطرق لتقوية مناعة جسمك.

جهاز المناعة

النظام المناعي معقد، ومثير للاهتمام. وهناك سببين على الأقل بالنسبة لك يدعوانك لتعرف المزيد عن ذلك. أولا، انه مجرد أمر رائع ولسهل أن تفهم كيف تحدث الأشياء مثل الحمى، وخلايا النحل، والالتهابات، الخ، وكيف تدخل وتهاجم الجسم الخاص بك .والسبب الثاني أنك ستسمع في كثير #من الأحيان عن جهاز المناعة في الأخبار حسبما يفهم #من أمور جديدة عنه، والأدوية الجديدة تأتي في السوق – المتعلقة بنظام المناعة فمعرفتك بعض الحقائق تجعل هذه القصص الإخبارية مفهومة لديك .و في هذه المقالة، فإننا سوف نلقي نظرة على كيفية عمل الجهاز المناعي بحيث يمكنك فهم ما يقوم به #من أجلك كل يوم، وكذلك ما لا يقوم به .

رؤيةالجهازالمناعي :يعمل الجهاز المناعي على مدار الساعة في الآلاف #من الطرق المختلفة، ولكنه يعمل بصمت دون أن نلاحظه. الشيء الوحيد الذي يجعلنا نلاحظ حقا وجود نظام المناعة لدينا هو عندما يفشل في القيام يوظيفته لسبب ما. فعلينا أن نلاحظ ذلك عندما يحدث شيئ يكون له أثر جانبي يمكننا أن نراه أو نشعر به .

وهنا عدة أمثلة لأمور تشعرنا بجهاز المناعة : عندما تحصل على جرح، فجميع أنواع البكتيريا والفيروسات تدخل الجسم عن طريق الجرح الموجود في الجلد. عندما تحصل على شظية أيضا كأن تدخل شظية #من الخشب أو أي جسم غريب داخل قدمك أو مختلف أنحاء السد . يستجيب الجهاز المناعي ويزيل الغزاة بينما الجلد يشفى نفسه والجروح تلتئم فإن شعورنا بأثر لغزة في مكان الشظية ناتج عن مقاومة الجهاز المناعي لهذا الجسم الغريب . و في حالات نادرة قد يفتقد الجهاز المناعي شيئا فيحصل على إصابة مثل حدوث التهاب بالجرح ، فإننا نلاحظ امتلائه بالقيح. أو وجود التهاب مترفق مع صديد على حد سواء فإن هذه الأمور التي رافقت الالتهاب تعد مؤشرات إلى أن الجهاز المناعي يعمل لحل المشكلة ” الإصابة “. وعندما تلدغك البعوضة ، تحصل على اللّون الأحمر مكان اللدغة بالإضافة إلى الحكة. وهذا أيضا يعتبر علامة واضحة على عمل الجهاز المناعي. إننا وكل يوم نستنشق الآلاف #من الجراثيم (البكتيريا والفيروسات) التي تطفو في الهواء. فيتعامل الجهاز المناعي مع كل منهم دون مشكلة. و أحيانا يحصل أن تعبر الجرثومة جهاز المناعة، مما يؤدي إلى إصابتنا بنزلات البرد، أو اصابتنا بالانفلونزا أو ما هو أسوأ. وتعتبر إصابتنا بالأنفلونزا ونزلات البرد علامة واضحة على فشل الجهاز المناعي بوقف الجرثومة. كما أنّنا كل يوم نتناول المئات #من الجراثيم، ومرة أخرى يموت معظمها في اللعاب أو حمض المعدة.و في بعض الأحيان، يحصل أن نصاب بالتسمم الغذائي. ويكون هناك أثر واضح جدا #من هذا الخرق الحادث للنظام المناعي يتمثل : بالقيء والإسهال و هما #من أكثر الأعراض شيوعاً.

هناك العديد #من الأغذية التي تنشط وتقوي جهاز المناعة أهمها :-

– الثوم : مفيد جداً كونه غني بمركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم وهذا ما يجعله منشطاً لجهاز المناعة .

– السمك وزيت السمك : يحتوي السمك على نوع مميز #من الأحماض الدهنية يسمى Omega-3 المفيدة لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة ويعتبر السردين والسلمون والماكريل #من أغنى أنواع السمك بـ Omega-3 .

– اللبن : يحتوي اللبن على مستنبت البكتيريا الحية probiotic)) توجد في أمعاء الإنسان الملايين #من البكتيريا الضرورية للهضم والتي تعيق نمو البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي وهي تشكل جزءاً هاماً #من نظام المناعة لحماية الجسم .

– الخضروات #من الفصيلة الصليبية مثل الملفوف والزهرة والبروكلي واللفت ، تتميز هذه الفصيلة باحتوائها على مواد منشطة ومقوية لجهاز المناعة وأيضاً تحتوي على مضادات للأكسدة وأيضاً غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف .

– الحمضيات : تحتوي على نسبة جيدة #من Vit.C المضاد للتأكسد والمنشط لجهاز المناعة والضروري لمحاربة الخلايا السرطانية .

– البندورة : تحتوي على البيتاكاروتين وفيتامين C ومادة لايكوبين ومركب يدعى بليكوسين وهذه المواد تقوي جهاز المناعة وتحارب التأثيرات المؤدية لـ Free radical والتي تسبب الأمراض السرطانية .

– الكيوي : يعتبر #من أكثر أنواع الفواكه الغنية بفيتامين C وأيضاً يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومادة الكلوروفيل التي تساعد في مقاومة السرطان .

– العسل : مصدر هام للطاقة ويستخدم كمضاد للإلتهابات ومقاوم للفيروسات ونزلات البرد ومفيد لتقوية الجهاز المناعي للجسم .

– المشمش : يحتوي على البيتاكاروتين وفيتامين C والحديد المفيد لجهاز المناعة .

– الجوز: #من أغنى الأطعمة بمادة السلينيوم المفيدة جداً لجهاز المناعة.

– الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة مما يقلل #من خطر الإصابة بالعديد #من الأمراض .

نصائح و طرق مختلفة لتقوية جهاز المناعة

1 – البكتيريا النافعة

#من المعروف أن الجسم يحتاج إلى البكتيريا النافعة التى تفيد جهاز المناعة .. وتوجد هذه البكتيريا فى بعض الأطعمة مثل الزبادى ويحتوى على مستويات عالية جداً #من البكتيريا النافعة وهى البكتيريا التى تسبق التكوين الجنينى وبروبيوتيك .. هذا النوع #من البكتيريا يحتاجه الجهاز الهضمى ليحمى الجسم #من الأمراض المختلفة التى تكون بسبب الغذاء .. بالإضافة إلى الحليب واللبن الرايب أيضاً لأن هذه المنتجات تعزز وظائف جهاز المناعة للعمل جيداً .

2 – ضرورة البروتين

لابد أن تكون نسبة مستويات البروتين فى الجسم زائدة لأنه يتكون #من الأجسام المضادة التى تهاجم الأمراض .. إذاً وجود البروتين هام جداً لتقوية جهاز المناعة . ويوجد فى اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك ومنتجات الألبان .

3 – تجنب الإجهاد تماماً

يوجد فى الجسم هرمونات خاصة بالإجهاد مثل الكورتيزول ومن ثم يتم إنتاج الإدرانالين عند وقوع الشدائد .. وللمحافظة على مستويات الإدرينالين فى الجسم لاستخدامه عند الحاجة .. القيام ببعض التمرينات الخفيفة جداً فى المنزل لتحريك العضلات لتنشيط الإدرينالين .. وإذا كنت تعانى #من الإجهاد الشديد فهذا يضر جداً بجهازك المناعى .. لأنه يكون فى حالة تأهب واستعداد شديدة للدفاع عن الجسم #من أعراض الإجهاد .. وبذلك يكون العقل فى استجابة دائمة لإفراز الهرمونات بسبب الإجهاد وذلك ضغط شديد على جهاز المناعة .. فإذا تعرض الجسم لنزلة برد سيكون أداء الجهاز المناعى ضعيف نتيجة الحمل الزائد عليه #من إنتاج الهرمونات .. لذلك يجب تجنب الإجهاد تماماً .

4 – المشى مهم جداً

إذا اتخذنا رياضة المشى عادة فتأكد أنه وقاية للعديد #من الأمراض الخطيرة لأنه ينشط خلايا الدم البيضاء التى تقوى جهاز المناعة .. ومن هنا تكون مكافحة الأمراض الخطيرة ممتازة .. كما أن المشى يقى #من أخطار السمنة وأخطار أمراض القلب والأوعية الدموية .. كما أن له #من الفوائد العديدة التى تحافظ على جميع أجهزة الجسم لأنه يطهر الجسم #من السموم وينشط الدورة الدموية .

5 – تناول الثوم مع الغذاء

يحتوى الثوم على مركبات الكبريت القوية والمضادات الحيوية الطبيعية ويحتوى أيضاً على مضادات الفطريات ويحتوى على خصائص عالية جداً #من مضادات الفيروسات .. إذا كان الثوم #من ضمن الوجبات الغذائية فتأكد أن الجهاز المناعى سيقوم بعمله على على مستوى #من النشاط ويمكن فرم الثوم وتناوله مع الماء الدافئ وبعض الأعشاب المفيدة لمساعدة الجسم على المقاومة #من الأمراض الخطيرة .

6 – تغييرزيت الطعام الضار للجسم

بعض الزيوت التى تضاف إلى الأطعمة خطيرة جداً لأنها تزيد #من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم .. فعلينا استبدال هذه الزيوت بزيت الزيتون لأنه يعمل على توازن الكوليسترول الحميد فى الدم ويحمى #من الكوليسترول الضار .. كما أنه يحمى جهاز المناعة جيداً ويحمى #من أى التهابات تضر بالجسم .

7 – تناول المزيد #من الخضروات والفاكهة

إذا تناولت الخضروات والفاكهة بطريقة أكثر #من المعتاد فى النظام الغذائى ستلاحظ تغيير إلى الأفضل فى الصحة العامة .. وسيكون ذلك #من الحكمة .. لأن الجسم بحاجة إلى الألياف النباتية والبروتين والفيتامينات التى توجد فى الخضار والفاكهة لحماية جهاز المناعة وتقويته وتحسين أداؤه .

8 – تناول التطعيمات إن أمكن

إذا كنت تعانى #من ضعف أو إجهاد .. فلابد #من تناول بعض التطعيمات الماكفحة للأمراض مثل تطعيم الإنفلوانزا .. وهو مصل يأخذ فى مثل هذه الأوقات #من السنة قبل دخول فصل الشتاء بقليل حتى يتمكن جهاز المناعة #من استقباله والعمل بفوائده طوال فصل الشتاء .

9 – لا تبالغ فى التمرينات الرياضية

ممارسة الرياضة بشكل عام ممتازة لتقوية جهاز المناعة .. لكن الإفراط فيها يسبب انخفاض عدد كرات الدم البيضاء التى هى ركن #من أركان جهاز المناعة .. فلابد #من الحفاظ جيداً على معدل مستويات كرات الدم البيضاء التى تمثل الحماية الأكبر للجسم #من هجوم الأمراض .

10 – تناول المشروبات الساخنة والشاى

المشروبات الساخنة مفيدة جداً لتنشيط الدورة الدموية ووظائفها مثل القرفة والزنجبيل والشاى .. يوجد فى الشاى عناصر غنية بمضادات الأكسدة التى تحفظ خلايا الجسم كلها #من الضعف الضمور .. كما أن هذه المشروبات لها فائدة فى الجهاز الهضمى والتنفسى مما يجعل أداء جهاز المناعة أقوى وأنشط فى وظائفه .. كما أن الزنجبيل يحتوى على مواد تحفظ الجهاز الليمفاوى وتحمى الجيوب الأنفية #من الإلتهابات .

11 – الحفاظ على تناول فيتامين D

قليل جداً #من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين D لذلك يجب الحرص على تناول بدائل تعويضية لهذا الفيتامين .. كما أن ضوء الشمس مصدر أساسى #من مصادر هذا الفيتامين .. وهو يساعد على الإستجابة المناعية ضد الأمراض ووسيلة ضرورية وهامة جداً لزيادة صحة الجهاز المناعى وتحسن وظائفه .

12 – المحافظة على وجود المعادن فى الجسم

هذا مهم جداً .. المعادن غير الفيتامينات .. كثرة تناول المنشطات والفيتامينات يقلل #من كفاءة عمل المعادن الموجودة فى الجسم أو التى يحصل عليها الجسم #من الأطعمة .. ونقص المعادن يضعف جهاز المناعة بل ويضعف الكثير #من عمل أجهزة الجسم بكفاءة .. ويمكن استشارة أحد المتختصين فى التغذية عن كيفية زيادة معادن الجسم أو استشارة صيدلى موثوق فيه .

13 – تناول فيتامين C باستمرار

الحفاظ على تناول فيتامين C هام جداً لكل أجهزة الجسم .. ومعروف جداً مصادر هذا الفيتامين .. ويوجد بكثرة فى البرتقال والليمون وبعض الخضروات والفاكهة .. الحفاظ على مستويات فيتامين C يساعد على المقاومة ضد الإلتهابات والجروح والوقاية #من نزلات البرد والإنفلوانزا وأمراضها .. كما أنه يساعد على الحفاظ على الجلد بصفة عامة والبشرة بصفة خاصة لأنه يتكون #من عناصر أساسية لبناء الخلايا والأنسجة فى الجسم .. ويقوى أداء جهاز المناعة .

14 – تقليل كميات السكر

زيادة السكريات فى الجسم ضارة جداً بالجهاز المناعى ويعمل على زيادة الإلتهابات ويؤدى إلى تلف بعض الخلايا الهامة فى جميع أنحاء الجسم .. توازن السكريات هام وضرورى حيث #من الممكن تناولها عن طريق الفواكه والعصائر الطبيعية أفضل #من تناول السكر الخام أو الحلوى التى تحتوى على نسبة سكريات عالية ترهق الكبد فى أداء وظائفه وتضعف #من مهام جهاز المناعة .

15 – إستخدام زيت جوز الهند

يحتوى زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذى يعمل على إذابة حواجز الدهون #من الفيروسات الضارة والبكتيريا واستخدامه خارجى وداخلى أثناء موسم الشتاء للحفاظ على الجسم #من البرد والإنفلوانزا ويمكن استخدامه كغسول لحماية الجلد .. وتناول ملعقة منه كل حين يطهر أجهزة الجسم .. ويمكن استخدامه كمطهر للبشرة .. ويمكن إضافة بعض قطرات على المشروبات الساخنة .. فهو يعزز أداء الأغشية المخاطية ضد أى فيروسات و مطهر #من الجراثيم .

تقوية جهاز المناعة بالاعشاب

#من أهم الأعشاب الطبية المعالجة:

الصبار توصف هذه النبتة لشفاء الجروح ومشاكل الجلد الأخرى مثل حروق الشمس, وهو مسهّل قوي أيضاً. وهو #من النباتات التي يمكن أن تتواجد في أي مكان و يمكنك أن تزرعها في حديقتك في المناخ الاستوائيِ أو على عتبة نافذتِك. قومي بشق الأوراق واستعمال العصير الموجود فيها

البابونج تعد هذه العشبة #من أكثر الأعشاب شهرة و جمال و طعم رائع ، لما لها #من فوائد و استخدامات عديدة . حيث يمكن تناولها كشراب لتساعد على تهدئة النظام الهضمي. وهي ممتازة للجلد عندما يتم وضعها بشكل موضعي. وتدخل هذه العشبة في صناعة العديد #من الصابونِ العشبي والشامبو والمستحضرات الأخرى و تساعد على شفاء الجروح و تغذية الجلد

الثوم الثوم غني عن التعريف ، يستعمل بشكل خاص في المطبخ، ويشتهر الثوم بقدرته على تقوية المناعة الذاتية للجسم , بالإضافة الى انها علاج لسعال والبرد .

الزنجبيل #من أشهرالأعشاب ، والذي يستخدم بكثرة في المطبخ الصيني، حيث لا يخلو أي طبق منه أو #من بهاراته. وهو مفيد ومقوي ويساعد على الوقاية #من العديد #من الأمراض.

البقدنوس يشتهر هذا النبات الورقي الأخضر النضر بغناه بالبوتاسيومِ، كما أنه يستعمل في أغلب الأحيان كزينة ويترك دون أكل، إلا أن فائدتها عظيمة، ويجب أن لا يخلو أي طبق سلطة منها، لما تحتويه #من فيتامينات. وثبت أنها تَقوي الكلى وتساعد على إزالة السموم #من الجسم و تساعد على شفاء الإلتهابات .

الميرمية عرفت قديما , وكانت تستخدم لتقوية الذاكرة وتنقية الفكر وزيادة الحكمة تحتوى على نسبة عالية #من الكالسيوم والزيوت الطيارة وتعتبر مهدىء وملطف ومضاد للاكتئاب. و تعد مضاد حيوى قوي ضد كثير #من البكتريا والفيروسات وهناك دراسة المانية تثبت بان الميرمية تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم اذا قمت بشربها مغلية هذا بالاضافه لفائدتها على الجهاز التنفسى وباعتبارها مطهرا للفم والحلق.

عش الغراب يحتوى هذا النبات على بروتينات غنية وسكريات معقدة تشبه الموجوده فى خلايا البكتريا والفيروسات وينشط خلايا النخاع العظمى وخلايا الغدة التيموزية وكذلك الخلايا الاكلة وبالتالى يصبح جهاز المناعة قويا ضد اى اعتداء محتمل #من البكتريا او الفيروسات , وعش الغراب #من اهم الاكلات فى اليابان والمانيا بسبب فوائده.

نباتات فيتامين اْ مضادة للاكسدة مثل الجزر و التفاح والكمثرى والفراولة والسبانخ والمانجو والكنتالوب والمشمش.

نباتات الالوان الطبيعية كل النباتات الملونه مثل الكركديه والكرز والطماطم والعنب كلها تقوى المناعة .

حبة البركة تقوي المناعة تساعد على الوقاية #من امراض القلب والاوعية والسكر والكلى والعيون والجلد.

العرقسوس يقوي جهاز المناعة ويحتوي على 10 مركبات وكلها تساعد في تقوية مناعة الجسم .

جذور الجنسنج لها دور كبير فى تقوية المناعة

البهارات مثل الكمون الكركم الزعفران القرنفل

ورق الزيتون يستعمل منقوعه مثل الشاى يقوىالمناعة

