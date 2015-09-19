ترحيب غربى بجولة الحوار الليبى المنعقدة فى الصخيرات

رحبت حكومات ست دول غربية بجولة الحوار السياسى الليبى المنعقدة حاليا فى مدينة الصخيرات بالمغرب تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة فى بيان أذاعته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، كما حثوا بقوة جميع أطراف الحوار على مواصلة المشاركة بشكل بناء فى المحادثات فى هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق شامل.

ودعت حكومات الدول الغربية الست، فى بيانهم، أطراف الحوار فى الصخيرات إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن التوافق على أسماء المرشحين لحكومة المصالحة الوطنية قبل العشرين من شهر سبتمبر الحالى بحيث يمكن تشكيلها قبل نهاية نفس الشهر والتمكن من بدء عملها فى أقرب وقت ممكن، وبما لا يتجاوز الحادى والعشرين من أكتوبر القادم.

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