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رواد "تويتر" عن جملة وزير الخارجية "end of text": "يقصد مات الكلام"

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، البيان الذى ألقاه وزير الخارجية سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته المكسيكية، الأربعاء الماضى، بموجه من السخرية، بعدما علقت مراسلة جريدة واشنطن بوست على إنهاء شكرى للبيان بعبارة "end of text" بأنه "يبدأ الكلام وينهيه دون فهم".

اليوم السابع -9 -2015

وعلق الإعلامى باسم يوسف بسخرية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، على جملة وزير الخارجية قائلاً: " تحياتى للبرنس اللى ذكر أن جملة end of text دى كان المقصود بها (مات الكلام)"، الأمر الذى جعل مستخدمى تويتر يدشنون هاشتاج حمل عنوان "مات الكلام"، دخل ضمن الهاشتاجات المتصدرة للاستخدام اليومى عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير.

اليوم السابع -9 -2015

وعلق أحد المشاركين فى الهاشتاج قائلاً: "هو يعنى كان الواجب قبل ما يقولها يقول نجيب من أبو آخر من أبو ناهية"، مضيفاً: "وفي رواية أخرى حد ليه شوق فى حاجة".

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد علق على ما ذكرته مراسلة جريدة واشنطن بوست، بأنه تعليق يعكس غياب الخبرة السياسية لدى من عينتها الجريدة لتغطية الشأن المصرى، وهو ما أدى إلى أخطاء مبتدئين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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مصر 365