مصدر بـ"العليا":الانتخابات ستجرى وفق الجدول الزمنى الحالى ولا نية لتعديله

أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أنه لا توجد أى نية لتعديل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وأن الانتخابات ستجرى فى مواعيدها المحددة.

وأضافت لـ"اليوم السابع" إنها اضطرت لتعديل الجدول الزمنى خلال الأيام الماضية، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى ببطلان قرار سريان الكشوف الطبية القديمة، فتم ترحيل ثلاثة أيام بالجدول الزمنى دون تعديل مواعيد الاقتراع.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالطعون سواء كانت الطعون على قرارات اللجنة العليا، أو الطعون على قوانين الانتخابات، أو الطعون المقدمة من طالبى الترشح والقوائم لاستبعادهم من الترشح.

وبشأن الوضع فى سيناء، أكدت اللجنة العليا أن الانتخابات ستجرى فى سيناء بشكل طبيعى مثل باقى المحافظات، وأن كل الإجراءات هناك تسير بشكل طبيعى.

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