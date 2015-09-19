الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح اليوم

يؤدى أعضاء الحكومة الجديدة التى شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء المكلف، اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصادر: بقاء الزند ومختار جمعة فى الحكومة الجديدة وخروج عادل لبيب
ويعقب أداء اليمين اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناقشة التكليفات الجديدة.
>- مصادر: بقاء الزند ومختار جمعة فى الحكومة الجديدة وخروج عادل لبيب
- مصادر: دمج التطوير الحضرى مع وزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة
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