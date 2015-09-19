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الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح اليوم

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الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح اليوم الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح اليوم
يؤدى أعضاء الجديدة التى شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء المكلف، اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعقب أداء اليمين اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناقشة التكليفات الجديدة.


>- مصادر: بقاء الزند ومختار جمعة فى الحكومة الجديدة وخروج عادل لبيب

- مصادر: دمج التطوير الحضرى مع وزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة

- شريف إسماعيل ينهى لقاءاته مع المرشحين فى حكومتة ويغادر مقر وزارة البترول

- ملامح التشكيل الجديد لحكومة شريف.. بقاء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.. القاضى للاتصالات والشيمى للتعليم العالى.. أحمد عماد لحقيبة الصحة والملا للبترول.. وأداء اليمين أمام الرئيس الثامنة صباح غد

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