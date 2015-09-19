أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السمنة ترفع فرص الإصابة بسرطان الدماغ بنسبة 54%

Google+ Print
السمنة ترفع فرص الإصابة بسرطان الدماغ بنسبة 54% السمنة ترفع فرص الإصابة بسرطان الدماغ بنسبة 54%
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الوزن والنشاط البدنى قد يؤثر على فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان فى الدماغ.

وأكد الباحثون أن السمنة المفرطة ترفع من فرص الإصابة بسرطان المخ "meningioma"، الذى يُعرف باسم "السحائى"، وذلك بنسبة 54 فى المائة، وزيادة الوزن ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان المخ بنسبة 21 فى المائة.

وأوضح الباحثون أن الورم السحائى من أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعًا لدى البالغين، ومع ذلك يعتبر من الأورام التى لا تزال نادرة، ويتم تشخيص إصابة حوالى 5-8 أشخاص سنويًا من بين كل 100000 بالورم السحائى.

ومن ناحية أخرى، وجد الباحثون خلال أبحاثهم أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدنى تنخفض لديهم فرص الإصابة بالورم السحائى بنسبة 27 فى المائة.

وأضاف مؤلف الدراسة جاندولا بيرنس، من قسم علم الأوبئة والطب الوقائى فى جامعة ريجنسبورج فى ألمانيا، أن هناك عددًا قليلًا جدًا من العوامل الوقائية المعروفة لهذه الأورام، لافتًا إلى أن خفض الوزن الزائد واتباع أسلوب حياة رياضى قد يساعد على منع الإصابة بالورم "السحائى".

وجاءت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الإنترنت فى مجلة علم الأعصاب، ونشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365