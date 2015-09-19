السمنة ترفع فرص الإصابة بسرطان الدماغ بنسبة 54%

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الوزن والنشاط البدنى قد يؤثر على فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان فى الدماغ.

وأكد الباحثون أن السمنة المفرطة ترفع من فرص الإصابة بسرطان المخ "meningioma"، الذى يُعرف باسم "السحائى"، وذلك بنسبة 54 فى المائة، وزيادة الوزن ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان المخ بنسبة 21 فى المائة.

وأوضح الباحثون أن الورم السحائى من أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعًا لدى البالغين، ومع ذلك يعتبر من الأورام التى لا تزال نادرة، ويتم تشخيص إصابة حوالى 5-8 أشخاص سنويًا من بين كل 100000 بالورم السحائى.

ومن ناحية أخرى، وجد الباحثون خلال أبحاثهم أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدنى تنخفض لديهم فرص الإصابة بالورم السحائى بنسبة 27 فى المائة.

وأضاف مؤلف الدراسة جاندولا بيرنس، من قسم علم الأوبئة والطب الوقائى فى جامعة ريجنسبورج فى ألمانيا، أن هناك عددًا قليلًا جدًا من العوامل الوقائية المعروفة لهذه الأورام، لافتًا إلى أن خفض الوزن الزائد واتباع أسلوب حياة رياضى قد يساعد على منع الإصابة بالورم "السحائى".

وجاءت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الإنترنت فى مجلة علم الأعصاب، ونشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.