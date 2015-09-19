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أنباء عن وصول 4 مقاتلات روسية إلى قاعدة فى سوريا

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أنباء عن وصول 4 مقاتلات روسية إلى قاعدة فى سوريا أنباء عن وصول 4 مقاتلات روسية إلى قاعدة فى سوريا
أثارت أنباء عن وصول أربع مقاتلات روسية إلى قاعدة فى سوريا مزيدا من المخاوف الأمريكية بشأن الدعم العسكرى الروسى للنظام السورى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد ذكرت فى وقت سابق أنها رصدت تعزيزات عسكرية روسية فى مطار قرب مدينة اللاذقية، وتضمنت المعدات التى وصلت بالفعل مروحيات هجومية ومدفعية ومساكن تكفى لاستيعاب 2000 شخص.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سى ان ان" الأمريكيتان عن وصول المقاتلات الروسية إلى سوريا قبل بضع ساعات من الاتصال الهاتفى الذى جرى يوم أمس الجمعة بين وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر ونظيره الروسى سيرجى شويجو حول الوضع فى سوريا والتى وصفها البنتاجون بأنها إيجابية.

ولم يعلق البنتاجون على هذه التقارير التى قالت إن وصول الطائرات أثار مخاوف جديدة من أن موسكو تستعد للعب دور مباشر فى مساعدة الرئيس السورى بشار الأسد ضد مسلحى تنظيم داعش.
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