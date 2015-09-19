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إدارة التسكين ببورسعيد:3141 مواطنا تنطبق عليهم القواعد

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إدارة التسكين ببورسعيد:3141 مواطنا تنطبق عليهم القواعد إدارة التسكين ببورسعيد:3141 مواطنا تنطبق عليهم القواعد
أكد عبد الحكيم عيسى مدير إدارة التسكين ببورسعيد أن عدد المتقدمين للمشروع الاجتماعى 28 ألف للحصول على وحدة سكنية، قائلا "إنه تم بحث 23 ألفا واستبعاد 5000مواطن لعدم انطباق قواعد التسكين ومن بينهم 489 مطلقة تم حفظهن لأنه لم يمر على طلاقهن عامين .

وفى السياق ذاته أكد عبد حكيم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إدارة التسكين ستعيد بحثهن على أن تكون أولوية التخصيص لأقدمهن طلاقا على أن يصدر القرار بشأنهن خلال 30 يوما .

ومن جانبه أكد مدير التسكين أن النتائج ستعلن أسبوعيا للملفات التى تم إعادة بحثها وكان من المفترض حفظها، مؤكدا أن عدد من تنطبق عليهم قواعد التسكين 3141 مواطن لافتا أن آخر موعد لإعلان النتائج كلها منتصف أكتوبر 2015 .

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