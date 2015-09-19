بالصور..الحملة الشبابية لنظافة أسوان تواصل عملها بمشاركة نائب رئيس المدينة

واصل فريق الحملة الشبابية لنظافة وتجميل مدينة أسوان، نشاطهم لرفع القمامة وتنظيف الشوارع، بمنطقة المحمودية، أمس الجمعة، بمشاركة محمد حسان نائب رئيس مدينة أسوان، رغم إضراب عمال مشروع النظافة.

وقال أحمد عطية، أحد منسقى الحملة، "لقى رفع القمامة والمخلفات اليوم الجمعة، ترحيبا كبيرا من أهالى منطقة المحمودية، وتعاون أصحاب المحلات التجارية، ومجلس مدينة أسوان وعمال الصيانة، مع الحملة"، مشيراً إلى أن العمل تضمن رفع المخلفات، بداية من السلخانة القديمة حتى مسجد السلام بعمارات معزوز مجلع، مروراً بالمعهد الأزهرى ومسجد التعاونيات بمنطقة المحمودية.

يذكر أن الحملة الشبابية لنظافة وتجميل مدينة أسوان، تعمل منذ بضعة شهور فى مختلف شوارع أسوان، للمحافظة على الواجهة الحضارية لمدينة أسوان السياحية، وذلك عن طريق رفع القمامة وتجميل الشوارع الرئيسية بالتعاون مع مجلس مدينة أسوان.

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