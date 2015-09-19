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حبس المتهمين بإطلاق النار على مأمور ورئيس مباحث الصف 4 أيام

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حبس المتهمين بإطلاق النار على مأمور ورئيس مباحث الصف 4 أيام حبس المتهمين بإطلاق النار على مأمور ورئيس مباحث الصف 4 أيام
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "عصام.ش" 22 سنة و"سيد.ا" 25 سنة والمتهمين بإطلاق النيران على مأمور ورئيس مباحث الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابستها، ومصادرة الأسلحة المضبوطة معهم وعرضها على المعمل الجنائى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على المتهمين بإطلاق النيران على العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث.

وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، أن الجناة أطلقا وابلاً من الأعيرة أثناء اشتباه قوة من قسم الصف فيهما حال استقلالهما دراجة بخارية على الطريق الدولى، وبمجرد اقتراب الشرطة منهما أطلقا وابلاً من الخرطوش على المأمور ورئيس المباحث، فأخذت القوة ساتر وتعاملت معهما وطاردتهما بعد محاولتهما الهرب للدروب الصحراوية بالدراجة البخارية وألقت القبض عليهما وتبين أنهما "عصام.ش" 22 سنة، و"سيد.ا" 25 سنة، من العناصر الجنائية شديد الخطورة، ومطلوبين فى عدة قضايا.

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مصر 365