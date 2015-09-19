أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس فنى تكييف لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه بالنزهة

Google+ Print
تجديد حبس فنى تكييف لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه بالنزهة تجديد حبس فنى تكييف لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه بالنزهة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة حبس فنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية تصل قيمتها إلى مليون جنيه من شقة سيدة سعودية.

وكانت قد أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، بحبس فنى تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية مشغولات ذهبية من شقة سيدة سعودية تصل قيمتها إلى مليون جنيه، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط سائق شقيق المتهم وشريكه فى تنفيذ الجريمة، وقامت النيابة بتسليم المسروقات للمبلغ.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وقرر أنه نظرا لسابقة تردده على مسكن المجنى عليها لعمل صيانة بتكييف الشقة وعلمه بثرائها ولمروره بضائقة مالية، اتفق مع شقيقه لتنفيذ مخططه، وفى سبيل ذلك توجها لمسكن المجنى عليها وقاما بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، إلى أن تم ضبطه، وقام بإرشاد رجال الشرطة على مكان المسروقات بمسكنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا