تجديد حبس فنى تكييف لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه بالنزهة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبس فنى تكييف 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية تصل قيمتها إلى مليون جنيه من شقة سيدة سعودية.

وكانت قد أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، بحبس فنى تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية مشغولات ذهبية من شقة سيدة سعودية تصل قيمتها إلى مليون جنيه، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط سائق شقيق المتهم وشريكه فى تنفيذ الجريمة، وقامت النيابة بتسليم المسروقات للمبلغ.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وقرر أنه نظرا لسابقة تردده على مسكن المجنى عليها لعمل صيانة بتكييف الشقة وعلمه بثرائها ولمروره بضائقة مالية، اتفق مع شقيقه لتنفيذ مخططه، وفى سبيل ذلك توجها لمسكن المجنى عليها وقاما بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، إلى أن تم ضبطه، وقام بإرشاد رجال الشرطة على مكان المسروقات بمسكنه.