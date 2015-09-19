خلى بالك.. الجلوس لمدة طويلة يرفع فرص الإصابة بمرض الكبد الدهنى

نعلم جميعًا أن الجلوس لفترات طويلة ينخفض خلاله معدلات حرق الجسم للدهون، وقد كشفت مؤخرًا دراسة علمية حديثة عن نتائج خطيرة عن الجلوس، حيث أفادت بأن كثرة الجلوس ترفع من فرص الإصابة بمرض الكبد الدهنى.

وقد وجدت العديد من الدراسات بالفعل علاقة بين الجلوس الطويل وفرص الإصابة بالأمراض مثل السمنة، السكرى، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وحتى الموت.

وأوصت المبادئ التوجيهية الأمريكية فى 2008 بممارسة الرياضة بمعدل ساعتين فى الأسبوع على الأقل، لتقليل فرص الإصابة بالسمنة والأمراض.

ولاحظ الباحثون خلال فحص الصحة والتغذية الوطنية (NHANES) أن كبار السن يقضون أكثر من 55٪ من يومهم فى وضع الجلوس. ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة التى شملت أكثر من 140000 شخص فى منتصف العمر من الرجال والنساء، أن الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدنى ارتبط بشكل مستقل مع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى بنسبة 30%.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة تقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول والأمراض المرتبطة بالسمنة. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.