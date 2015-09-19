بالفيديو..مصطفى بكرى: "كتر خير السيسى لو قبل يكمل معانا فترة تانية"

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن التاريخ سيذكر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى وإن لم يقدم شيئا آخر ويكفى إزاحته للإخوان، مضيفا "الرئيس مكنش عاوز الرئاسة، وكتر خيره لو قبل يكمل معانا فترة تانية".

وأعرب "بكرى" فى حواره ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، عن ثقته فى منح الشعب الانتصار لقائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن القائمة ستنتصر من الجولة الأولى بفضل ثوابتها الوطنية، مرجحا حصول المستقلين على 50% من مقاعد البرلمان القادم.

وكشف مصطفى بكرى عن كتابه الجديد "لغز المشير" ودور المشير "طنطاوى" فى تعيين "السيسى" وزيرا للدفاع، وأسباب رفضه تعيين البرادعى رئيسا للحكومة وتفاصيل ما بعد ثورة 25 يناير.

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