"الحماية المدنية" بالشرقية: انفجار كوبرى الزراعة بالزقازيق سببه عبوة بدائية

قال العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الانفجار الذى وقع بكشك خشبى يعتبر منفذ بيع أسفل كوبرى الزراعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، ناتج عن عبوة بدائية الصنع، وأسفر عن حدوث تلفيات بالكشك دون اصابات بشرية.

وتلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد محمد عبد الوهاب مأمور قسم ثانى الزقازيق، يفيد بتلقيه بلاغا بسماع صوت انفجار بالقرب من أحد منافذ البيع، أسفل كوبرى الزراعة بمدينة الزقازيق بالشرقية، حيث انتقل خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

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