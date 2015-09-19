عاشور: لن نتدخل فى سير انتخابات "المحامين".. وأدعو للتنافس دون تجريح

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة العامة لن يتدخل فى سير العملية الانتخابية وقرارات اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأضاف "عاشور"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يلتزم بقواعد الشفافية والحيادية فى التعامل مع العملية الانتخابية، مؤكدًا أن البعض يروج كذبًا أنه يستغل المؤتمر العام للمحامين المنعقد ببورسعيد على مدار ثلاثة أيام لأغراض انتخابية، قائلاً: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، والمؤتمر لم ينعقد للمصالح الانتخابية، ولابد من عدم الربط بين موعده وقرب مواعيد إجراء انتخابات النقابة، لأن المؤتمر ينعقد كل عام فى نفس التوقيت، ولا مجال للمزايدات الانتخابية الرخيصة".

ودعا نقيب المحامين كل من ينتوون الترشح بانتخابات النقابة إلى الاحترام المتبادل بين المرشحين، وعدم اللجوء إلى التجريح والطعن فى الخصوم من أجل المصلحة الانتخابية، مشددًا على ضرورة أن تكون المصلحة العامة للمحامين والنقابة ومهنة المحاماة أسمى من أى شىء.

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