كرواتيا تغلق معابرها في وجه اللاجئين.. والوضع يقترب من الخروج عن السيطرة

واصل المهاجرون التدفق بالآلاف الخميس إلى كرواتيا حيث أعلنت السلطات أنها لم تعد قادرة على الاستيعاب وقررت إغلاق سبعة من معابرها الحدودية الثمانية مع صربيا "حتى إشعار آخر"، وأفادت وزارة الداخلية الكرواتية مساء الخميس أن أكثر من 11 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الكرواتية من صربيا منذ صباح الأربعاء.

وكانت زغرب توقعت خلال النهار توافد أكثر من عشرين ألف شخص خلال الأسبوعين المقبلين محذرة من وضع "يخرج عن السيطرة"، وعلى الأثر أعلنت وزارة الداخلية إغلاق 7 معابر من أصل 8 حدودية مع صربيا حتى إشعار آخر، ومن شأن هذا القرار إبقاء الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته الأسبوع المقبل في محاولة لتخطي الانقسامات بينهم حول هذه الأزمة.

وأصبحت كرواتيا الطريق الجديد للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا الغربية بعد إغلاق الحدود الصربية المجرية التي شهدت الأربعاء مواجهات بين مهاجرين وقوات الأمن، ومن كرواتيا يتجه المهاجرون إلى سلوفينيا التي سمحت ليل الخميس الجمعة بعبور قطار يقل حوالي 150 مهاجرا كانوا عالقين على الحدود ومهددين بطردهم إلى زغرب.

وإلى الجنوب في بلدة توفارنيك الكرواتية القريبة من الحدود الصربية، اكتظت محطة القطارات الصغيرة وجوارها صباح الخميس بالمهاجرين الساعين للصعود في قطارات تنقلهم إلى زغرب ليكملوا من هناك رحلتهم غربا، وقال يان كابيتش المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة "هناك ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف شخص هنا.. القطارات تصل لكنه لا يمكنها نقل كل هؤلاء الأشخاص".

وقام مئات من هؤلاء المهاجرين باقتحام حاجز للشرطة وتفرقوا في المدينة، فيما اختار آخرون التوجه مشيا إلى زغرب على مسافة حوالي 300 كلم غربا، وخيم البعض في الجوار في انتظار أن يتم نقلهم قريبا.

وعلى مسافة عشر دقائق في محطة ايلاكا صعد بضع مئات من المهاجرين في قطار مكتظ متوجه إلى زغرب، وكان بعض سكان القرية احضروا لهم بعض الطعام والخبز والماء فضلا عن مواد للأطفال، وقال رجل مسن جاء حاملا مساعدات "قبل عشرين عاما، كنا نحن أنفسنا عالقين في حرب وكنا بحاجة إلى المساعدة".

وأكد رئيس الوزراء الكرواتي زولان ميلانوفيتش مرة جديدة عزم زغرب على السماح بمرور المهاجرين إلى بلدان أخرى، وقالت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار أن "الأمور تخرج إلى حد ما عن السيطرة".

غير أن التوتر تراجع بعد أعمال العنف التي جرت الخميس وأوقعت 14 جريحا في صفوف الشرطة بحسب السلطات، فيما أفاد المهاجرون أيضا عن إصابات بينهم، وشجب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الخميس سلوكيات السلطات المجرية "الصادمة" منددا بسياسة تنم "عن كره للأجانب" و"عداء للمسلمين".

وبعد إغلاق الحدود مع صربيا أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان انه يعتزم الآن بناء حواجز على الحدود مع رومانيا وكرواتيا، ورد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي في انتقاد واضح للمجر أن الاتحاد الأوروبي "ولد لهدم الجدران وليس لبنائها".

وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من "المخاطر" التي ستهدد فضاء شينغن في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول استقبال اللاجئين، وقال "سيتحتم علينا عندها إعادة إقامة مراكز جمركية ونقاط مراقبة بما في ذلك في وسائل النقل"، ورأى أن على القمة الأوروبية أن تساعد تركيا لضمان بقاء اللاجئين على أراضيها إلى حين التوصل إلى حل للنزاع في سورية.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ونظيرها النمساوي فيرنر فايمان طالبا بعقد قمة سريعا للاتفاق على توزيع ملزم ل120 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي والمساعدة على حل أكبر أزمة هجرة تواجهها القارة منذ 1945، غير أن بلدانا أخرى ولا سيما من أوروبا الشرقية مثل سلوفاكيا والمجر لا تزال تعارض بحزم فرض أي حصص إلزامية لاستقبال مهاجرين.

وسجلت ألمانيا التي يسعى معظم المهاجرين للوصول إليها دخول 9100 مهاجر إلى أراضيها الأربعاء مقابل 6000 في اليوم السابق، في مؤشر إلى استمرار التدفق، فيما أعلنت الدنمارك الخميس أنها توافق طوعا على استقبال ألف مهاجر من أصل ال120 ألفا الذين يريد الاتحاد الأوروبي توزيعهم على دوله لتخفيف العبء عن الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لتدفق اللاجئين، كما أعلنت البرتغال استعدادها لاستقبال ألفي لاجئي إضافي مما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين في البلاد إلى 3500.

ووصل حوالي نصف مليون شخص قادمين بشكل أساسي من الشرق الأوسط وأفريقيا هذه السنة إلى الاتحاد الأوروبي هربا من الحرب والبؤس بعد رحلات طويلة ومحفوفة بالمخاطر.