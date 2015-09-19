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غداً.. كلية أسنان طنطا تنظم يومًا تأهيليًا للطلاب الجدد

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غداً.. كلية أسنان طنطا تنظم يومًا تأهيليًا للطلاب الجدد غداً.. كلية أسنان طنطا تنظم يومًا تأهيليًا للطلاب الجدد
ينظم طلاب كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية تحت رعاية إدارة الكلية يومًا تأهيليًا للطلاب المقبولين للدراسة فى الكلية غدًا الأحد، ويقدمون فيه للطلاب ثمرة التجارب التى خاضوها خلال السنة الدراسية وكيفية التعامل مع طبيعة الحياة الجامعية وتعريف الطلاب الجدد نبذة عن المواد الدراسية التى سيتم دراستها خلال السنة الأولى وكيفية مذاكرتها بسهولة والتعريف بالمستقبل المهنى للكلية بعد سنين الدراسة.

كما سيتم مناقشة أهمية الدراسة باللغة الإنجليزية البحث العلمى وفى الحياة العملية بشكل عام، إلى جانب إعطاء الطلبة نبذة عن النشاط الطلابى والاتحادات الطلابية، ودورها فى تنشيط الحياة الجامعية، وكيف يوفق الطالب بين دراسته والعمل الخدمى العام، وسيختتم اليوم التأهيلى بحفل يضم فقرات غنائية وعروضًا فنية.

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