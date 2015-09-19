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بالصور.. افتتاح مركز شباب بالقليوبية بدورة كرة قدم على أرواح الشهداء

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افتتح اليوم مركز شباب كفر النخلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بنهائى دورة كرة قدم على أرواح الشهداء بالقرية شارك فيها فرق شكلت من القرى التابعة للمركز.

وشارك بالدورة قرى كفر النخلة ومنشاة العمار والغزاوية وكفر العمار والسيفا وبرشوم والعمار الكبرى وطنط الجزيرة وبنها والديوان وكفر منصور والحمايدة والحوالة وبرشوم الصغيرة وامياى والرجالات.

والتقى فى نهائى الدورة اليوم فريقى كفر النخلة وكوم الاطرون حيث فازت كفر النخلة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لفريق قرية كوم الاطرون وحصدت كاس البطولة.

اللاعبون يجرون عمليات الإحماء -اليوم السابع -9 -2015
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اللاعبون يجرون عمليات الإحماء

أهالى الشهداء أثناء مشاركتهم بالبطولة -اليوم السابع -9 -2015
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أهالى الشهداء أثناء مشاركتهم بالبطولة

اللاعبون يقرأون الفاتحة على أرواح الشهداء -اليوم السابع -9 -2015
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اللاعبون يقرأون الفاتحة على أرواح الشهداء

أسرة شهيد يرفعون لافتة تحمل صورته -اليوم السابع -9 -2015
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أسرة شهيد يرفعون لافتة تحمل صورته

الأهالى واللاعبون خلال الاحتفالية -اليوم السابع -9 -2015
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الأهالى واللاعبون خلال الاحتفالية

اللاعبون يحملون إحدى اللافتات تحمل صورة شهيد بالقرية -اليوم السابع -9 -2015
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اللاعبون يحملون إحدى اللافتات تحمل صورة شهيد بالقرية

لاعبو فريق كفر النخلة -اليوم السابع -9 -2015
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لاعبو فريق كفر النخلة

الأهالى واللاعبون مع كأس البطولة -اليوم السابع -9 -2015
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الأهالى واللاعبون مع كأس البطولة

تيشرتات باسم أحد الشهداء -اليوم السابع -9 -2015
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تيشرتات باسم أحد الشهداء

الأهالى واللاعبون يلتقطون صورا تذكارية قبل المباريات -اليوم السابع -9 -2015
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الأهالى واللاعبون يلتقطون صورا تذكارية قبل المباريات


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