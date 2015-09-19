بالصور.. لقاء تثقيفى حول النائب الناجح لبرلمان طلائع "كفر تيدا" بكفر الشيخ

نظم مساء أمس الجمعة برلمان طلائع مركز شباب كفر تيدا التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لقاء تثقيفيا حول "سمات البرلمانى الناجح".

أدار اللقاء التثقيفى نعيم سليمان رئيس برلمان شباب المحافظة الأسبق تحت إشراف مشرف البرلمان بالمركز عبد المولى سعد.

وقدم نعيم سليمان عرضا لدور البرلمان ودور العضو البرلمانى خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وكيفية عرض المشكلات المجتمعية من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وكيفية تحقيق الجودة من خلال الوسائل البرلمانية واللجان النوعية.



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