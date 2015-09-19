بالصور.. انتخاب 356 عضوا ببرلمان الطلائع والشباب بكفر الشيخ

أسفرت انتخابات برلمان الطلائع وبرلمان الشباب على مستوى 12 إدارة فرعية التابعة لإدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مساء أمس الجمعة عن انتخاب 180 عضوا من الطلائع ليمثلوا برلمان طلائع (12) إدارة فرعية، كما تم انتخاب 276 عضوا من الشباب ليمثلوا برلمان شباب (12) إدارة فرعية أخرى.

وأكد على الراعى مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الجمعة القادمة ستجرى انتخاب هيئة مكتب برلمان طلائع محافظة كفر الشيخ وستجرى يوم السبت 3 أكتوبر القادم انتخابات هيئة مكتب برلمان شباب محافظة كفر الشيخ وأضاف الراعى أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة أشرفت على الانتخابات بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المديرية والإدارات الفرعية.

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