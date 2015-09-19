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' بوفون يستحق الكرة الذهبية '

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' بوفون يستحق الكرة الذهبية ' ' بوفون يستحق الكرة الذهبية '

يؤمن ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى البيانكونيري يستحق الفوز بالكرة الذهبية نظرا لأدائه المتميز طوال مسيرته الكروية.

وقدم بوفون أداء متميزا أمام مانشستر سيتي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا قاد به يوفنتوس للفوز بهدفين لهدف في ملعب الاتحاد.

وتحدث موراتا لشبكة "ميديا ست" الإيطالية قائلا:"إنه أمر مثير للشفقة أن حراس المرمى لا يستطيعون الفوز بالكرة الذهبية ويتنافسون فقط على جائزة القفاز الذهبي".

وأضاف"بوفون يستحق الفوز بالكرة الذهبية، إنه شرف كبير بالنسبة لي إنني ألعب معه في نفس الفريق وأن أواجهه أيضا مع إسبانيا أمام إيطاليا".

وأكمل تصريحاته متحدثا عن زميله بول بوجبا"هو يستطيع أيضا الفوز بالكرة الذهبية، نحن جميعا نعرف إمكانياته الرائعة، وهو إن أراد أن يحصل عليها فهو يستطيع العمل من أجل الوصول لذلك الإنجاز".

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