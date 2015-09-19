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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة ونبأ جيد قبل مواجهة قاهر الكبار

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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة ونبأ جيد قبل مواجهة قاهر الكبار مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة ونبأ جيد قبل مواجهة قاهر الكبار

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة قبل لقاء وست هام في سادس جولات الدوري الإنجليزي بتأكد غياب قائده فينسنت كومباني عن المباراة للإصابة.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام في ملعب الاتحاد يوم السبت.

ونجح وست هام خلال الموسم الجاري في قهر اثنين من كبار أندية الدوري الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال في قلب ملعب الإمارات بهدفين دون رد، قبل أن يسقط ليفربول في معقله أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأكد مانويل بيلليجريني المدير الفني للفريق في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن الإصابة التي تعرض لها كومباني أمام يوفنتوس الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا ستمنعه من المشاركة أمام وست هام.

وأضاف"كومباني أيضا لن يلحق بلقاء سندرلاند في كأس رابطة الأندية المحترفة، من المحتمل أن يلحق بمباراة توتنام في الدوري بعد ذلك".

أما عن النبأ جيد فقد أوضح بيلليجريني أن سيرخيو أجويرو مهاجم الفريق أصبح لائقا بنسبة 100% للمشاركة في المباراة بعد التخلص من الإصابة التي كان تعرض لها في وقت سابق والتي جعتله يشارك لدقائق فقط أمام يوفنتوس.

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