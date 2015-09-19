مؤتمر فينجر – عن انتصار فك العقدة وعودة تشك لتشيلسي.. ومفاضلة بين والكوت وجيرو

"أهم شيء بالنسبة لي هو أن أرسنال يحقق الفوز في المباراة" هكذا بدأ آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة قبل ملاقاة تشيلسي.

ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي يوم السبت في ستامفورد بريدج لمواجهته في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل أرسنال المباراة وهو قادم من هزيمة مفاجئة أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لهدف في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، بينما يخوضها تشيلسي بمعنويات مرتفعة قليلا بعد الانتصار الكبير على مكابي تل أبيب برباعية دون رد.

وكل ما يلي على لسان المدرب الفرنسي المخضرم.

فك العقدة

"في بعض الأحيان تكون هناك مباريات تمثل عقد للاعبين بسبب إيمانهم بقدرتهم على الفوز على منافس معين، والآن تلك العقدة قد تم فكها بالفوز في كأس الدرع الخيرية".

"الآن أنا أتوقع من اللاعبين أن يقدموا مباراة جيدة في كل النواحي والالتزام بواجباتهم داخل الملعب فهي مباراة كبيرة ولا يجب أن ننسي إننا مازلنا في بداية الموسم ولكننا نعرف أن تحديد مركزنا في نهاية الموسم سوف يتحدد بناء على ما نحققه في تلك النوعية من اللقاءات".

"لا أفكر كثيرا حول مركز تشيلسي في جدول الترتيب حاليا، أنا لا أشغل تفكيري إلا بتقديم مباراة جيدة".

عودة تشك

"بالطبع ستكون هذه هي أول مرة يعود فيها بتر تشك إلى ستامفورد بريدج لملاقاة فريقه وجمهوره السابق، أعتقد إنه سيؤدي بشكل أفضل من أي مباراة سابقة".

"لا يوجد أدنى سر، لكن في ذلك اليوم يجب أن يؤدي كل لاعب أفضل ما لديه حتى نستطيع جميعا تقديم لقاء جيد".

"تشك يعرف أن كل لاعب عليه أن يقدم أفضل ما عنده لأن ذلك الأمر هام جدا في المباريات الكبيرة لا يوجد أي سر ضخم في ذلك الأمر".

والكوت أم جيرو

"في تلك اللحظة لم أحدد من سيكون هو المهاجم الرئيسي أمام تشيلسي من بين ثيو والكوت أو أوليفييه جيرو".

"أحاول اختيار أفضل الحلول الهجومية والتي سوف تؤثر في طريقة لعبنا خلال المباراة، كل لقاء مختلف عن ما يليه".

"لا أنفي أن والكوت لديه إمكانيات جيدة وأنا سعيد جدا بما يقدمه وقدرته على تسجيل الأهداف سواء عندما يبدأ المباراة أو عندما يدخل كبديل مثلما فعل أمام دينامو زغرب".

"قبل المباراة سوف أتخذ القرار النهائي وأحدد من هو المهاجم الذي سيقود الفريق في المباراة".