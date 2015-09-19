دربي لندن – مورينيو وفينجر.. الكل يخاف من التاريخ

حينما يطلق الحكم ماين دين صافرته معلنا بداية دربي عاصمة الضباب لندن بين تشيلسي وأرسنال فإن مدربي كلا الفريقين جوزيه مورينيو وآرسين فينجر سوف يعملان جاهدين على تحقيق نتيجة إيجابية خوفا من التاريخ.

ويستضيف تشيلسي نظيره أرسنال يوم السبت في ستامفورد بريدج في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في موقف لا يحمد عقباه إذ أن أبطال الدوري يحتلون المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط.

فيما يخوض أرسنال المباراة وهو في جعبته 10 نقاط ويحتل المركز الرابع.

إذا لماذا يخاف كل من مورينيو وفينجر من التاريخ بسبب نتيجة المباراة؟

مورينيو

يدخل مورينيو المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وإيفرتون، ولم يسبق للمدرب البرتغالي قط طوال مسيرته التدريبية أن تعرض للخسارة في ثلاث مباريات متتالية.

الهزيمة التي تعرض لها تشيلسي أمام كريستال بالاس كانت في ستامفورد بريدج، ولم يسبق لمورينيو أيضا في مسيرته مع الزرق أن خسر مرتين متتاليتين في ملعبه.

إذا خسر تشيلسي المباراة فإن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يهزم فيها في ثلاث مرات متتالية منذ عام 1999.

فينجر

لم يسبق للمدرب الفرنسي المخضرم مطلقا الفوز على مورينيو في 13 مباراة جمعت بينهما إذ أنه تعادل في ست مباريات، وهزم في سبع في الدوري الإنجليزي، وذلك باستثناء انتصاره عليه في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الجاري.

لم يستطع فينجر قيادة أرسنال للفوز على تشيلسي في سبع مباريات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي منذ الانتصار الذي تحقق عليه من أربع سنوات.

لم ينجح فينجر في إيجاد حل لهز شباك تشيلسي بهدف واحد على الأقل خلال آخر أربع مباريات جمعته بالأخير، والمدفعجية ككل سجلوا هدفين في آخر سبع لقاءات مع الزرق.