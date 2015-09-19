4 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

جولة جديدة تستعد للانطلاق من الدوري الأقوى والأعرق. الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم FilGoal.com نصائح لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة السادسة.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم التالي على التوالي. (تعرف على تفاصيل دوري FilGoal.com)

وستقام 7 مباريات يوم السبت والبداية مع دربي لندن أرسنال ضيفا على تشيلسي.

على أن تختم الجولة بثلاث مباريات يوم الأحد.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة السادسة 4 نصائح لرواد Fantasy.

1) ويلسون

هو أكثر مهاجم جمعا للنقاط في اللعبة حتى الآن.

30 نقطة من 5 مباريات.

بورنموث يستضيف سندرلاند. ستوك سيتي يستضيف بورنموث. واتفورد يحل ضيفا على بورنموث.

3 مباريات متتالية للوافد الجديد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا تفكر كثيرا وأذهب وضم كاليوم ويلسون إلى فريقك. ليس فقط لسهولة جدول المباريات القادمة ولكن لضعف دفاع سندرلاند.

فاستقبلت شباك سندرلاند 11 هدفا كثاني أضعف دفاع في الدوري بعد تشيلسي.

فأغتنم الفرصة.

2) إصابات

إصابات عديدة ضربت فرق الدوري الإنجليزي بسبب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد افتقد لوك شاو. مانشستر سيتي قد يفقد فيسنت كومباني إلى جانب سمير نصري. تشيلسي سيظهر بدون بيدرو رودريجيز وأوساكر وويليان.

ولكن وعلى الرغم من ذلك سيكون مجازفة كبيرة منك في حالة قررت بيع بيدرو وكومباني.

فالأول يتألق مع تشيلسي على الرغم من أداء البلوز الكارثي.

والثاني هو الأبرز في الدوري الإنجليزي حتى الآن. فهو يسجل ويحافظ على نظافة شباك مانشستر سيتي.

فلا تنخدع كثيرا بالإصابات.

3) الدفاع الأقوى

مانشستر سيتي. مانشستر يونايتد. أرسنال

3 فرق هي الأقوى من الناحية الدفاعية منذ بداية الموسم.

أجعل الأفضلية لدفاع مانشستر سيتي في تشكيلتك. فالأخير يتألق ويحلق وحيدا في الصدارة.

سيتي سيستضيف وست هام ثم يواجه توتنام الفريق المفضل بالنسبة لسيتي وبعدها يستضيف سيتي نيوكاسل وبورنموث على التوالي.

ولذلك الأفضلية الأولى لسيتي.

مانشستر يونايتد ربما لا يقدم الأداء الطيب ولكنه يحافظ على نظافة شباكه. ماتيو دارميان ربما هو الاسم الأبرز الذي سيكون مفيدا لفريقك.

الحال مع أرسنال مختلف. فالفريق يظهر مرة قويا وأخرى ضعيفا للغاية ولكن هنالك عامل مشترك في كل ذلك.

بيتر تشك. تشك هو الوحيد الذي يحافظ على مستواه في أرسنال. وحتى مع استقباله أهدافه فإنه يتصدى لأكثر من فرصة وهنا يحقق لفريقك نقاط أكبر.

4) شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

ويلسون مهاجم بورنموث على موعد مع أضعف دفاع في الدوري.

فرصة قد تكون مناسبة لويلسون لهز الشباك.

أليكساندر كولاروف مدافع مانشستر سيتي خيارا متاحا ورائعا لتجعله قائدا لفريقك.

يحافظ على نظافة شباكه ويسدد بقوة من الركلات الثابتة ويسدد بقوة من الكرات المتحركة.

خيار ممتاز لفريقك.

ولا تنس عودة فيليب كوتينيو من جديد للمشاركة مع ليفربول. وبالتأكيد عليك التفكير في خيار كون لاعب ليفربول قائدا لفريقك.