الطيران العراقى يقصف مقرآ مهما لداعش ومركز اتصالات للتنظيم بالفلوجة

قصف الطيران العراقى مساء الجمعة موقعا مهما لتنظيم داعش الإرهابى فى حى الجولان بالفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الأعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة إن القصف الذى نفذه الطيران العراقى بناء على معلومات من من مديرية الاستخبارات العسكرية استهدف موقع داعش خلال اجتماع عناصر التنظيم ممن يحملون جنسيات عربية و أجنبيوتم قتلهم جميعا وتدمير مركز اتصالات داعش وسيارات معدة للتفخيخ.

وأشارت إلى ان قوة من اللواء 76 بالجيش العراقى دمرت ثلاث سيارات وقتلت من كانوا على متنها من عناصر التنظيم فى منطقة الحميرة بالمحور الجنوب الشرقى من الأنبار، كما قصفت سيارة رابعة تحمل مدفع هاون وقتلت ثلاثة إرهابيين كانوا على متنها قرب جسر القاسم بالأنبار.

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