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الجماعات الإرهابية بجبال تونس تغادر معاقلها بحثا عن المؤن

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الجماعات الإرهابية بجبال تونس تغادر معاقلها بحثا عن المؤن الجماعات الإرهابية بجبال تونس تغادر معاقلها بحثا عن المؤن
هاجمت جماعات مسلحة عددا من المنازل فى مناطق تتبع مدينة الكاف غرب تونس قرب الحدود الجزائرية ليل الجمعة للتزود بالمؤونة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة فى وقت متأخر من يوم الجمعة إن مجموعة إرهابية مسلّحة مكونة من 15 فردا داهموا عددا من المنازل بمنطقة قرقور الواقعة بين ساقية سيدى يوسف والطويرف، وقاموا بالاستيلاء على المؤن.

وأضافت أن الارهابيين استولوا على حمار لحمل المؤن قبل أن يلوذوا بالفرار وسط الغابات المجاورة.

ومنذ أكثر من عامين تعمل قوات الجيش والحرس الوطنى على تضييق الخناق حول هذه الجماعات المسلحة عبر عمليات التمشيط المستمرة.

وتتكرر مثل هذه الهجمات الخاطفة فى المناطق النائية قرب الجبال والمرتفعات بجهة الكاف والقصرين وسيدى بوزيد وقفصة.

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