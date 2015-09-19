أوعى دخان السجائر.. أبحاث تؤكد: التدخين السلبى يسبب مرض السكر

نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جلاسكو الاسكتلندية، أن التدخين السلبى يرفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت آلاف المتطوعين واستمرت لمدة عشر سنوات أن التدخين السلبى والتعرض لدخان السجائر يرفع فرص إصابة غير المدخنين بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة ٢٢٪، والذى يعد من أخطر الأمراض المزمنة ويصيب أكثر من ٣١٥ مليون شخص على مستوى العالم.

وتابعت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون بشراهة ترتفع فرص إصابتهم بمرض السكر بنسبة ٥٧٪، بينما تقل النسبة إلى ٢١٪ فقط بين الأشخاص الذين يدخنون بشكل طفيف.

وأضاف الباحثون أنه كلما زاد عدد السجائر التى يدخنها الأشخاص، كلما زادت فرص الإصابة بمرض السكر، وعلى النقيض تماما تنخفض فرص الإصابة بهذا المرض تدريجياً حال الإقلاع عن التدخين.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية The Lancet Diabetes and Endocrinology، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.