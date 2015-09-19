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الكحول له فوائد محدودة ويرفع خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة

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الكحول له فوائد محدودة ويرفع خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة الكحول له فوائد محدودة ويرفع خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت بأن الكحول يقى من النوبات القلبية لكنه يزيد من فرص الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 114970 من المشاركين لمدة أربع سنوات، ووجد الباحثون أن شرب الكحول المعتدل مرتبط بخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 24%.

والجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا أيضًا أن شرب الكحول يرفع من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 51%، وشملت هذه السرطانات سرطان الفم والمرىء والمعدة والأمعاء والكبد والثدى والمبيض والرأس والعنق.

وارتبط شرب الكحول بارتفاع نسب الوفاة المبكرة بحوالى 29 فى المائة، وفقا للنتائج التى أعلن عنها الباحثون فى دورية “Lancet” الطبية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، وذلك فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.

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