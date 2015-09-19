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بالفيديو - السولية يسجل أول أهدافه مع الشعب الإماراتي

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بالفيديو - السولية يسجل أول أهدافه مع الشعب الإماراتي بالفيديو - السولية يسجل أول أهدافه مع الشعب الإماراتي

نجح عمرو السولية في افتتاح أهدافه مع نادي الشعب الإماراتي بعدما سجل في شباك الإمارات في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الإمارات حل ضيفا على الشعب في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وفشل نادي الشعب بقيادة طارق العشري في تحقيق أي انتصار منذ بداية الدوري. سلسلة هزائم استمرت للجولة الثالثة. فخسر أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف لصالح نادي الإمارات.

وسجل السولية هدف الشعب الوحيد في الدقيقة 84 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. إلا أن الهدف لم يكف للعودة في النتيجة لينتهي اللقاء بخسارة السولية وطارق العشري.

السولية استغل تمريرة رائعة بالكعب داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في شباك الإمارات ويفتتح أهدافه مع نادي الشعب الإماراتي.

شاهد هدف السولية

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فيديو اليوم السابع

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