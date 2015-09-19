حظك اليوم لبرج العقرب الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب

>عاطفيا: تعيش اليوم مولود برج العقرب حالة من الاستقرار العاطفى وينطق لسانك بالكلمات الرقيقة التى تقربك من الشريك بصورة مدهشة، حاول أن تحافظ على التوازن الموجود بينكما.: يساعدك الحظ اليوم على اتمام المهام المهنية التى كلفك بها المديرين، اهتمامك بأمور أخرى كالمنزل والعائلة يؤثر على عملك فحاول الفصل بين الأمور المهنية والأمور الشخصية.: تشعر اليوم بالرغبة فى الانطلاق مع الأصدقاء والخروج إلى التنزه والاستمتاع بالأجواء الساحرة وليالى الصيف الجميلة، هذا يمنحك الراحة النفسية ويؤهلك لبدء اليوم التالى بالنشاط والحيوية.>ينصح علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تثق فى نفسك وتأكد من أنك تستطيع خوض أى تجارب جديدة، وأثناء ذلك تخلص من مشاكل وأعباء الماضى.

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