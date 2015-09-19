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حظك اليوم لبرج العقرب الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج العقرب الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج العقرب الأحد 20- 9- 2015

لبرج العقرب:


>عاطفيا: تعيش اليوم مولود حالة من الاستقرار العاطفى وينطق لسانك بالكلمات الرقيقة التى تقربك من الشريك بصورة مدهشة، حاول أن تحافظ على التوازن الموجود بينكما.

مهنيا

: يساعدك الحظ اليوم على اتمام المهام المهنية التى كلفك بها المديرين، اهتمامك بأمور أخرى كالمنزل والعائلة يؤثر على عملك فحاول الفصل بين الأمور المهنية والأمور الشخصية.

صحيا

: تشعر اليوم بالرغبة فى الانطلاق مع الأصدقاء والخروج إلى التنزه والاستمتاع بالأجواء الساحرة وليالى الصيف الجميلة، هذا يمنحك الراحة النفسية ويؤهلك لبدء اليوم التالى بالنشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب


>ينصح علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تثق فى نفسك وتأكد من أنك تستطيع خوض أى تجارب جديدة، وأثناء ذلك تخلص من مشاكل وأعباء الماضى.

اظهر لأصدقائك شخصيتك الحقيقية وجوهرك، قم من زيارة أماكن مختلفة، وستجد سهولة فى تكوين الصداقات فى هذه الأماكن.

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مصر 365

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