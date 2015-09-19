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حظك اليوم لبرج القوس الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج القوس الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج القوس الأحد 20- 9- 2015

لبرج القوس:


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عاطفيا

: حالتك العاطفية مولود برج القوس فى طريقها للتحسن، حاول أن تساعد الحبيب على التقرب منك ومشاركتك تفاصيل حياتك فهو من سيقف بجانبك فى السراء والضراء.

مهنيا

: تشهد هذه الفترة استقرارك فى العمل وتميزك فى أداء المهام المهنية، مما يساعدك على التقدم نحو تحقيق المزيد من أهدافك التى تسعى اليها من البداية.

صحيا

: التفافك حول الأهل والعائلة والاندماج معهم يشعرك بالحالة النفسية الجيدة، هذا الأمر يساعد أيضا على استقرار حالتك الصحية والتخلص من القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس


>ينصح علماء الفلك لمواليد برج القوس أطلع أصدقاءك وأقاربك ومعارفك على أحلامك، فسيتجاوبون بحماس وتفاؤل للتغيرات التى ستقوم بها، وسيدعمونك فى تطبيقها، وسيساعدك دعمهم على تحقيق أهدافك بسرعة.

 

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مصر 365

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