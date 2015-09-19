حظك اليوم لبرج الحوت الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الحوت :
>عاطفيا: قد يشوب العلاقة بينك مولود برج الحوت وبين الشريك بعض الخلافات التى تؤثر على استقرار العلاقة، حاول ان تسيطر على هذا الوضع وابحث عن الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة.
مهنيا: تشعر اليوم بعدم القدرة على التركيز فى أداء المهام وتعانى من بعض الضغوط بسبب كثرة الأعمال المتراكمة، حاول أن تسرع فى إنجاز تلك الأعمال حتى لا يتراكم عليك المزيد.
صحيا: حالتك الصحية على وشك الاستقرار فحاول عدم التعرض للإجهاد أو القيام بأى عمل يؤثر على حالتك النفسية حتى تستقر صحتك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم
>ينصح علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم ادخر مبلغا من المال خلال هذه الأيام، لأن الفترة القادمة ستزداد نفقاتك فربما تشترى منزلا جديدا أو سيارة جديدة.
كنت تعمل بجد واجتهاد خلال الأشهر الماضية لكسب المال والآن ستستغل هذه الأموال فى أمور مفيدة.
>
إعلان - Ads إعلان - Ads