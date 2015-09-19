حظك اليوم لبرج العذراء الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

: قد تنشب بين مولود برج العذراء وبين الحبيب اليوم بعض الخلافات نتيجة شعوره منك بعدم الاهتمام، تلك الخلافات تؤثر على سير العلاقة الجيد بينكما، حاول ان تصل الى الحل المناسب.: تشهد أحوالك المهنية فترة مميزة بداية من اليوم، وقد تنجح فى إنجاز المزيد من المهام التى تؤهلك لكى تترقى وتصبح ذا منصب مهم فى العمل، فاسع إلى ذلك.: ربما تساعد الظروف مولود برج العذراء على تنفيذ خطتك لتقليل الوزن وتنجح فى ذلك، بعد الوصول الى الوزن المطلوب تجد الشعور بالراحة والاطمئنان يتسلل الى نفسك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تدهورا عاما فى الوضع الاقتصادى هذه الفترة، وهذا التدهور يجعلك تشعر بالقلق على مستقبلك المالى.

خسرت خلال الفترة الماضية مبالغ كبيرة من المال فى البورصة، ولذلك تأثرت حالتك النفسية بشكل كبير، كن متأكدا أن هذه الظروف لن تستمر وكن متفائلا.