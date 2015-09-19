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حظك اليوم لبرج العذراء الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج العذراء الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج العذراء الأحد 20- 9- 2015

لبرج العذراء:


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عاطفيا

: قد تنشب بين مولود وبين الحبيب اليوم بعض الخلافات نتيجة شعوره منك بعدم الاهتمام، تلك الخلافات تؤثر على سير العلاقة الجيد بينكما، حاول ان تصل الى الحل المناسب.

مهنيا

: تشهد أحوالك المهنية فترة مميزة بداية من اليوم، وقد تنجح فى إنجاز المزيد من المهام التى تؤهلك لكى تترقى وتصبح ذا منصب مهم فى العمل، فاسع إلى ذلك.

صحيا

: ربما تساعد الظروف مولود برج العذراء على تنفيذ خطتك لتقليل الوزن وتنجح فى ذلك، بعد الوصول الى الوزن المطلوب تجد الشعور بالراحة والاطمئنان يتسلل الى نفسك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تدهورا عاما فى الوضع الاقتصادى هذه الفترة، وهذا التدهور يجعلك تشعر بالقلق على مستقبلك المالى.

خسرت خلال الفترة الماضية مبالغ كبيرة من المال فى البورصة، ولذلك تأثرت حالتك النفسية بشكل كبير، كن متأكدا أن هذه الظروف لن تستمر وكن متفائلا.

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مصر 365

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