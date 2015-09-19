أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الحمل الأحد 20- 9- 2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الحمل الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الحمل الأحد 20- 9- 2015

لبرج الحمل :


>عاطفيا : حالتك العاطفية مولود برج الحمل اليوم غير مستقرة فأنت تبحث عن الحب أكثر من أحبائك الذين يشعرون بأنك كثير الإلحاح على متطلباتك الحسية والعاطفية.

مهنيا

: تتعاون اليوم بشكل أفضل مع الزملاء فى العمل وتنجح فى تجاوز الأمور التى قد تسبب المشكلات من أجل الوصول إلى الهدف الذى تسعون إليه جميعا.

صحيا

: قد تتأثر اليوم بآثار قلة النوم وتشعر ببعض الإرهاق وقد يصل تأثير ذلك إلى المهام التى تقوم بها فى العمل فحاول أن تحافظ على راحة جسدك حتى لا تهمل فى أداء عملك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم حدوث بعض التغيرات فى حياتك المهنية هذا اليوم.

على الرغم من أن هذه التغييرات ستكون إيجابية ولكنها ستكون سببا فى شعورك بالتوتر والارتباك كن حذرا فإذا لم تتعامل مع هذه التغييرات بشكل سليم ربما تتحول إلى كارثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى