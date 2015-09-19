حظك اليوم لبرج الحمل الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الحمل :
>عاطفيا : حالتك العاطفية مولود برج الحمل اليوم غير مستقرة فأنت تبحث عن الحب أكثر من أحبائك الذين يشعرون بأنك كثير الإلحاح على متطلباتك الحسية والعاطفية.
مهنيا: تتعاون اليوم بشكل أفضل مع الزملاء فى العمل وتنجح فى تجاوز الأمور التى قد تسبب المشكلات من أجل الوصول إلى الهدف الذى تسعون إليه جميعا.
صحيا: قد تتأثر اليوم بآثار قلة النوم وتشعر ببعض الإرهاق وقد يصل تأثير ذلك إلى المهام التى تقوم بها فى العمل فحاول أن تحافظ على راحة جسدك حتى لا تهمل فى أداء عملك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم حدوث بعض التغيرات فى حياتك المهنية هذا اليوم.
على الرغم من أن هذه التغييرات ستكون إيجابية ولكنها ستكون سببا فى شعورك بالتوتر والارتباك كن حذرا فإذا لم تتعامل مع هذه التغييرات بشكل سليم ربما تتحول إلى كارثة.