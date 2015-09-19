حظك اليوم لبرج الدلو الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الدلو :

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>عاطفيا : على الرغم من شدة الضغوط التى يتعرض لها مولود برج الدلو الا انك تستطيع تجاوزها، قد تتمتع اليوم بالثبات فى التعامل مع الشريك وهذا يحافظ على ثبات العلاقة بينكما.: احوالك المهنية لا تزال تحت الضغوط وقد يشعرك هذا الأمر بعدم الرغبة فى العمل او الاحساس بالضيق اثناء أداء المهام، لكنك فى المساء قد تنتابك حالة من النشاط لإنجاز كل المهام.: تشعر بحالة نفسية سيئة تؤثر على معنوياتك، وبسبب طبيعتك العاطفية تكون مناعتك النفسية غير قادرة على تحمل الوضع، فحاول التخلص من الضغوط النفسية>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو إنه يوم جديد لإعادة الحيوية والبهجة لك ولمن حولك، فلا تتردد فى أن تبدأ شيئا ما بنفسك، سواء كان ذلك حفلة أو رحلة ترفيهية، وستكون مجهوداتك مقدرة.

ستتم مكافأتك على الذكريات التى لا يمكن نسيانها والتى ستظل فى الذاكرة فى المستقبل.