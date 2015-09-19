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حظك اليوم لبرج الدلو الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الدلو الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الدلو الأحد 20- 9- 2015

لبرج الدلو :


>عاطفيا : على الرغم من شدة الضغوط التى يتعرض لها مولود الا انك تستطيع تجاوزها، قد تتمتع اليوم بالثبات فى التعامل مع الشريك وهذا يحافظ على ثبات العلاقة بينكما.

مهنيا

: احوالك المهنية لا تزال تحت الضغوط وقد يشعرك هذا الأمر بعدم الرغبة فى العمل او الاحساس بالضيق اثناء أداء المهام، لكنك فى المساء قد تنتابك حالة من النشاط لإنجاز كل المهام.

صحيا

: تشعر بحالة نفسية سيئة تؤثر على معنوياتك، وبسبب طبيعتك العاطفية تكون مناعتك النفسية غير قادرة على تحمل الوضع، فحاول التخلص من الضغوط النفسية

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو إنه يوم جديد لإعادة الحيوية والبهجة لك ولمن حولك، فلا تتردد فى أن تبدأ شيئا ما بنفسك، سواء كان ذلك حفلة أو رحلة ترفيهية، وستكون مجهوداتك مقدرة.

ستتم مكافأتك على الذكريات التى لا يمكن نسيانها والتى ستظل فى الذاكرة فى المستقبل.

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مصر 365

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