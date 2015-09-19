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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الجوزاء الأحد 20- 9- 2015

لبرج الجوزاء :


>عاطفيا : ترى اليوم أن حالتك العاطفية غير مستقرة مولود وليست فى وضعها الطبيعى وفد تتعرض لبعض السلبيات التى تؤثر على استقرار العلاقة بينك وبين الحبيب وتزيد من تدهورها.

مهنيا

: تجد اليوم المساعدة من الزملاء فى أداء المهام المهنية وتشكلون فريق عمل يدفعكم إلى التقدم نحو الأمام وتحقيق مزيد من الأهداف.

صحيا

: احرص على متابعة حالتك الصحية حتى تتفادى الأمراض المصاحبة لهذا الفصل وخاصة الالتهابات والحساسية لما تسببه لك من الأم ومتاعب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم أخبار جديدة تسمعها عن الأصدقاء أو الزملاء قد تؤثر عليك اليوم.

قرر أحد الزملاء العمل فى وظيفة ما أو السفر لمكان ما كان يحاول السفر إليه منذ فترة طويلة. تعيد التفكير اليوم فى خطواتك المقبلة، قد تشعر بالحزن لفراق هذا الشخص ولكن يمكنك التواصل معه عبر الهاتف.

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مصر 365

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